تايلاند تسعى لإجراء مباحثات مع إدارة ترامب الأسبوع المقبل

تعتزم تايلاند، إجراء مباحثات مع مسئولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل؛ بهدف إعفائها من الرسوم المتبادلة التي تبلغ نسبتها 36% على بضائعها.

كما يعد المسئولون، مجموعة من المقترحات لخفض الفائض التجاري مع أمريكا الذي يقدر بـ46 مليار دولار.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن المتحدث باسم الحكومة جيرايو هونجسوب، قال في بيان اليوم الاثنين، إن وفدا برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بيشاي شونهافاجيرا سيلتقى بمسئولي التجارة الأمريكيين في واشنطن في 21 أبريل الجاري.

كما سوف يتوجه بيشاي إلى سياتل في وقت لاحق من هذا الأسبوع للقاء رجال الأعمال الأمريكيين من قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار.

وكانت إدارة رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا، قد قالت إن الرسوم الأعلى من المتوقع المفروضة على السلع التي يتم تصديرها إلى أمريكا - أكبر سوق تصديري لتايلاند، يمكن أن تقلص نمو الاقتصاد هذا العام بنسبة لا تقل عن نقطة مئوية في حال لم يتم التفاوض لخفض نسبة الرسوم.