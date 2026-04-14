روس آتوم الروسية: 20 شخصا لا يزالون في محطة بوشهر النووية الإيرانية

قال أليكسي ليخاتشيف رئيس شركة روس ​آتوم الروسية للطاقة النووية، ‌اليوم الثلاثاء، إن 20 موظفا فقط لا يزالون في محطة ​بوشهر النووية الإيرانية، وذلك ​بعد إعلان الشركة أمس الاثنين ⁠بدء المرحلة الأخيرة من ​عمليات الإجلاء.

وسحبت روس آتوم، التي ​تشيد وحدتين جديدتين في موقع المحطة، مئات الموظفين منذ أن شنت ​الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ​على إيران في 28 فبراير الماضي.

وذكر ليخاتشيف ‌أن ⁠الشركة يجب أن تكون "على أتم الاستعداد" لاستئناف بناء الوحدتين الثانية والثالثة عندما تسمح ​الظروف، وأن ​هذا ⁠الأمر لا يزال على رأس أولوياتها، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضاف أن ​آخر مجموعة من الموظفين ​الذين ⁠تم إجلاؤهم، والبالغ عددهم 108، من المتوقع أن تعبر ⁠الحدود ​من إيران ​إلى أرمينيا مساء اليوم الثلاثاء.