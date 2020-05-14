قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إن الراحل أحمد زكي كان فنانًا حقيقيًا، معقبة: «كان معجون بالفن وكل جلساته معنا حديث عن الفن، سواء أفلام شاهدها أو شخصيات يريد القيام بها».

وأضافت «عبدالعزيز» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «رأي عام» المُذاع عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأربعاء، أن أحمد زكي كان يريد أن يؤد دور شخصية سيد درويش، لكنه توفى قبل تنفيذ رغبته.

وأشارت إلى أن أحمد زكي كان على صلة وثيقة بها هي وزوجها محفوظ عبدالرحمن، ذاكرة أن «زكي» كان يتعلم من زوجها ويعتبره كوالده ويأخذ رأيه في جميع أعماله.

وعن فيلم ناصر 56، أوضحت سميرة عبدالعزيز أن زوجها محفوظ عبدالرحمن كان يريد تنفيذ عمل عن تأميم القناة بعد كتابة بوابة الحلواني، متابعة: «محفوظ كتب موضوع سهرات تليفزيونية ومن ضمنها ناصر 56، وكان أحمد زكي موجود حينها فطلب تقديمه كفيلم، فوافق محفوظ».

واستطردت: «أحمد زكي قال هعمله فيلم ولو التليفزيون مش عاوز ينتجه أنا هنتجه، وبالفعل ذهب إلى شركة إنتاج يتعامل معها واتفقا على إنتاج الفيلم، حيث قال زكي إنه لو اتعمل كسهرة تليفزيونية هيتركن، لكن لو فيلم هيتشاف عند كل الناس، وبالفعل أُنتج الفيلم ونجح نجاحًا كبيرًا».