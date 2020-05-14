تضمنت الخطة التي وضعها القطاع الوقائي بوزارة الصحة والسكان خطة كاملة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تفصيلاً للإجراءات المخصصة للمنشآت والجهات وقطاعي البناء والصناعة أثناء المراحل الثلاث لخطة التعايش مع الوباء.

وبحسب الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة فإن الخطة تتكون من ثلاث مراحل تنفيذية هي:

المرحلة الأولى.. مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويجب البدء في تطبيقها فورا وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية

المرحلة الثانية.. مرحلة الإجراءات المتوسطة، وتبدأ بعد نهاية المرحلة الأولى وتستمر لمدة 28 يوماً.

المرحلة الثالثة.. مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتبدأ بعد نهاية المرحلة الثانية مباشرة وتستمر حتى صدور قرارات أخرى منظمة أو إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالمياً إلى المستوى المنخفض.

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فعلى مستوى المؤسسات والشركات:

يجب تنظيف وتطهير المكاتب على مدار 24 ساعة والحد من التزاحم، ففي مرحلتي الإجراءات المشددة والمتوسطة، يتم منع دخول أي شخص إلى المؤسسة أو الشركة إلاّ وهو يرتدي الكمامة، والحرص على تنظيف وتطهير الأماكن المشتركة بين العاملين والمكاتب، والحرص على تطهير الحمامات بعد كل استخدام، والتأكد من تطهير مداخل أماكن العمل وأماكن الزوار بشكل مستمر، وغلق أماكن التجمع والترفيه تماماً داخل أماكن العمل، وتزويد الموظفين والعملاء بمطهرات الأيدي ومناديل ورقية وأوعية قمامة.

كما يجب تنظيف وتطهير السوائل المنسكبة، ومسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلتر لتلافي تدافع الغبار وضرورة إجراء ذلك على الأرض وبعيداً عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين، واتباع سياسات مكافحة انتقال العدوى بالتعامل مع النفايات بطريقة آمنة، وغلق صالات الطعام، والحفاظ على التهوية الجيدة.

وفي المرحلة الثالثة المستمرة ذات الإجراءات المخفضة سيطرأ تعديل وحيد على تلك الإجراءات بفتح أماكن التجمع والترفيه داخل أماكن العمل بضوابط الصحة العامة المعتادة.

أما إجراء التقييم الصحي عند نقاط الدخول، ففي المرحلة الأولى يجب التأكد من التقييم الصحي وقياس درجة الحرارة لكل من العاملين والزائرين وأي شخص يدخل المنشأة، وقياس الحرارة مرتين على الأقل يومياً (مرة عند الحضور ومرة في نصف اليوم) وعدم السماح للموظفين الذين تظهر عليهم الأعراض بالذهاب للعمل، وتوفير مكان للعل، وعمل كبار السن والحوامل من المنزل قدر المستطاع.

وفي المرحلة الثانية تستمر إجراءات التقييم الصحي السابقة مع قياس الحرارة مرة واحدة عند الحضور ومتابعة نسب الغياب، أما في المرحلة الثالثة المستمرة فيستمر فيها الترصد الروتيني للمرض ومن يتوجه للعيادة الطبية يتم قياس حرارته وسؤاله عن الأعراض التنفسية.

وفي مجال توفير المستلزمات الوقائية اللازمة للعاملين داخل المؤسسات والشركات، يجب في المرحلتين الأولى والثانية تزويد الموظفين والعملاء بمطهرات للأيدي والماسكات ومناديل ورقية وأوعية قمامة، وإلزام جميع الموظفين والزوار بارتداء المساكات بشكل مستمر منذ دخول المنشأة وحتى الخروج منها، وشراء المستلزمات الوقائية اللازمة على حساب إدارة الشركة، ويجب توفير مطهرات الأيدي بشكل مستمر وفي أماكن واضحة وبعبوات سهلة الاستخدام يمكن ملؤها، كما يجب استخدام الأكواب الورقية أحادية الاستخدام، والعمل على منح ازدحام أماكن العمل ويكون هذا الأمر مسئولية مباشرة لمدير المنشأة.

وفي المرحلة الثالثة المستمرة يتوجب ارتداء الماسكات إلزامياً لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة فقط.

وفي قطاع البناء والمصانع:

يجب الاهتمام بعدة أمور، أولها تنظيف وتطهير الأسطح على مدار أوقات العمل، وذلك على مستوى المرحلتين الأولى والثانية، حيث يمنع دخول أي شخص إلى أماكن العمل إلاّ وهو يرتدي كمامة، والتطهير على مدار 24 ساعة للأماكن المشتركة مثل الحمامات العامة بعد كل استخدام، وتطهير المواد أثناء التسليم والاستلام، ومسح فتحات التهوية بالطريقة السابق ذكرها، ومنع التزاحم بتشغيل الحد الأدنى الذي يسمح بالعمل.

والأمر الثاني هو التقييم الصحي عند الدخول، وذلك بعزل العمال المشتبه بهم حتى الاتصال بالسلطات ووصولها، وإعداد المصانع لغرفة عزل للمشتبه فيهم، وإبلاغ السلطات بمجرد ظهور الأعراض، وقياس درجة حرارة العمال بمجرد نزولهم للموقع، والتأكد من أن جميع العاملين يرتدون معدات الوقاية الشخصية من كمامات وقفازات ونظارات، وبقاء جميع العاملين داخل الموقع خلال مدة العمل وعدم السماح لهم بالخروج من مواقع البناء، وتجنب الزحام داخل منطقة العمل والمصاعد والرافعات، وتوزيع أوقات راحة العمال، وتشغيل كبار السن والحوامل من المنزل.

وفي المرحلة الثانية يتم السماح بحركة العاملين من وإلى مكان البناء خلال مدة العمل، وفي المرحلة الثالثة يُكتفى بمنع التزاحم والتهوية الجيدة.

والأمر الثالث الواجب مراعاته في قطاع البناء والمصانع هو توفير المستلزمات الوقائية اللازمة، في المرحلتين الأولى والثانية، بحيث يتم توفير منافذ لصرف الكمامات والمواد المطهرة والتأكد من توفير كميات مناسبة منها، وتوفير مجموعة حماية كاملة لأمين المخزن، والتأكيد على استخدام القفازات والأقنعة ووضع مطهرات الأيدي بجميع الأماكن.

والأمر الرابع هو العمل في ورديات، حيث توصي خطة وزارة الصحة بالسماح للمصانع بالعمل على مدار 24 ساعة ولكنها مقسمة لورديات ليلاً ونهاراً، وبحيث لا تزيد القدرة الاستيعابية عن 30% بكل وردية، وهي النسبة التي يمكن زيادتها إلى 50% في المرحلة الثانية ذات الإجراءات المتوسطة، ويختلف الأمر في المرحلة الثالثة بحيث تعود القوة الطبيعية في العمل مع ضمان عدم التزاحم والتهوية الجيدة.

والأمر الخامس بالنسبة لقطاع البناء والمصانع هو الحجر الصحي الخاص بالإمدادات وتخزين البضائع، حيث تنص الخطة على إجراءات تستمر في المراحل الثلاث، وهي: تطهير الصناديق بعد إزالة الأغلفة الخارجية، وعزل وتطهير البضائع، والحفاظ على منفذ البيع بالتجزئة على مسئولية النظافة الصحية لجدولة التسليم والاستلام.

وأخيراً يجب ضمان التباعد في وسائل النقل الخاصة بالمصانع، في المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال زيادة حافلات النقل للعمال لضمان قواعد التباعد الاجتماعي.