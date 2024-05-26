الموعد المبدئي لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

يستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض مواجهة جديدة، ستكون هذه المرة لحساب بطولة كأس السوبر الإفريقي.

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد تتويج الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وتتويج الأبيض بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعدًا مبدئيًا لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في شهر يونيو القادم، إلا أنه لم يتم تحديد التاريخ أو المكان حتى الآن بشكل رسمي.

وسبق للأهلي والزمالك أن تواجها في نهائي كأس السوبر الإفريقي عام 1994، وفاز الأبيض بهدف نظيف، كما تواجه القطبين في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2020، وتُوج الأحمر بهدفين مقابل هدف.