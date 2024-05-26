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نائبة رئيس البوندستاج الألماني تدين الهجوم على نائبة من حزب الخضر

برلين - (د ب أ)
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 2:34 م | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 2:34 م

أدانت نائبة رئيس مجلس النواب الألماني(البوندستاج) كاترين جورنج إيكارت، الهجوم على النائبة عن حزب "الخضر"، ماري كولينروت، في مدينة "جوتنجن" وسط ألمانيا.
وكتبت إيكارت، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، معربة عن أملها بالشفاء العاجل لزميلتها في الحزب جسديا وعقليا: "لن نتراجع! سوف ندافع عن الديمقراطية في بلدنا".
وأعرب السياسي، عن حزب الخضر يورجن تريتين أيضا عن تضامنه على موقع /إكس/، وكتب: "لا يجب أن يكون للعنف مكان".
وكانت ماري كولينروت، قد تعرضت للكمات في الجزء العلوي من جسدها، خلال فعالية ، في مدينة "جوتنجن".
وتم وصف إصاباتها بأنها جروح طفيفة على ذراعيها.

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