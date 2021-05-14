 رئيس وزراء فلسطين يطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء فلسطين يطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي

الامم المتحدة
الامم المتحدة
أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 مايو 2021 - 10:39 م | آخر تحديث: الجمعة 14 مايو 2021 - 10:39 م
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس فورا، معربا عن إدانته الشديدة للمجازر المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأدان اشتية- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- عمليات القتل الدموية التي تقترفها قوات الاحتلال في الضفة الغربية بعضهم قضى برصاص المستوطنين المدعومين من قبل تلك القوات، وكذلك الاعتداءات العنصرية التي يقوم بها المستوطنون المدعومون من قوات الاحتلال والتي كشفت حجم التواطؤ بين قوات الاحتلال والمتطرفين الذين باتوا ذراعا للإرهاب.

وأكد حق شعب الفلسطيني المشروع بالنضال دفاعا عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية التي تتعرض للانتهاكات ومحاولات السيطرة عليها لتهويدها، داعيا الرباعية الدولية إلى فتح مسار سياسي جدي يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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