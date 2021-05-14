محافظ دمياط تشدد على الالتزام بإجراءات كورونا خلال إجازة عيد الفطر

شددت منال عوض، محافظ دمياط، على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وغلق الشواطئ والمنتزهات، ومنع أى تجمعات للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ حفاظًا على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بتطبيق قرار غلق المحال في التاسعة مساءً.



وقالت المحافظ، إن مراكز ومدن المحافظة شنت حملات مكثفة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية وإدارة المتابعة، والتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، وتم المرور خلالها على المطاعم والكافيتريات والمقاهى والمنشآت التجارية.



وأسفرت الحملات عن تحرير ١١٧ محضرا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط والزرقا وكفر البطيخ وفارسكور وكفر سعد، بالإضافة إلى غلق تشميع منطقة ملاهى، و٤ محال تجارية بدمياط ومقهى بفارسكور، فضلاً عن إزالة ملاهى عشوائية وغلق وتشميع محل بكفر البطيخ وفض تجمعات بنادى مركز كفر سعد الرياضي والنادي الاجتماعي.