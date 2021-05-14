بابا الفاتيكان يستقبل رئيس الأرجنتين

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(د ب أ)

استقبل البابا فرنسيس الأول رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، في الفاتيكان اليوم الخميس.

ويأتي اللقاء بعد نحو خمسة أشهر من الموافقة على قانون إجهاض تاريخي في مسقط رأس البابا.

ووفقا لتقرير بثته خدمة أخبار الفاتيكان "فاتيكان نيوز"، صدر بيان عقب الاجتماع اليوم الخميس جاء فيه أنه يتعين تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات المصلحة المشتركة.

وبحث البابا والرئيس تطورات جائحة كورونا، وكذلك الأزمة المالية ومحاربة الفقر، في الأرجنتين.

ولا يزال البابا فرانسيس يتجنب القيام بزيارة إلى بلده الأصلي. وهناك تكهنات بأن رئيس أساقفة بوينس آيرس السابق لن يتلقى ترحيبا حارا من جانب الدولة التي تشهد استقطابا سياسيا. ومع ذلك، يأمل الكثير من سكان الأرجنتين أن يقوم البابا بزيارة بلادهم.

وكانت العلاقة توترت أيضا بسبب الموافقة على قانون الإجهاض في كانون أول/ ديسمبر الماضي، حيث بات بموجبه قانونيا إسقاط الجنين حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل.

وعارض البابا القانون قبل التصويت عليه.