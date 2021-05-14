لبنان: وفاة أحد الشابين اللذين أصيبا بقذائف العدو خلال محاولة اجتياز الشريط الحدودي

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوفاة أحد الشابين اللذين أصيبا في وقت سابق من اليوم الجمعة جراء حادث عند الحدود مع إسرائيل.



وقالت الوكالة إن الشاب توفي في مستشفى مرجعيون الحكومي، "متأثرا بجروحه بعد تعرضه هو ومجموعة من الشبان لقذائف صاروخية، كان قد أطلقها العدو الصهيوني عليهم أثناء محاولتهم اجتياز الشريط التقني عند الحدود قبالة مستعمرة المطلة".



وفي وقت سابق اليوم، أصيب مواطنان لبنانيان جراء سقوط قذيفتين إسرائيليتين بالقرب من مجموعة من الشبان كانوا يحاولون الدخول إلى مستعمرة المطلة عبر السياج الشائك الحدودي بين لبنان وإسرائيل جنوب لبنان.



وأضافت الوكالة أن الجيش الاسرائيلي "استنفر محاولا منع الشبان من التقدم نحو السياج،" الأمر الذي أدى الى إطلاق العدو قذيفتين باتجاه الشبان".



وحضرت على الفور "قوة كبيرة من الجيش اللبناني والقوى الأمنية وعملت على منع الشبان من التقدم، وأقاموا الحواجز لمنع أي من المواطنين من التقدم نحو الشريط الشائك"، بحسب الوكالة.