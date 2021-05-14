ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أن زلزالا بقوة 2ر7 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم الجمعة.



وقالت الوكالة إنه ليس هناك تحذيرات بوقوع موجات مد عالية (تسونامي).



وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان على عمق 19 كيلومترا وعلى بعد نحو 150 كيلومترا جنوب غربي جزيرة نياس بالقرب من الساحل الغربي لمقاطعة سومطرة الشمالية و1339 كيلومترا جنوب غربي جاكرتا.



وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في منطقة غرب نياس، إن الزلزال شعر به السكان المحليين الذين فروا من منازلهم في حالة من الذعر.



وأضاف المتحدث أنه لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا جراء الزلزال.