ملكة بريطانيا تنعي الشيخ خليفة بن زايد: كرس حياته لخدمة الإمارات وعلاقتها بحلفائها وأصدقائها

نعت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات الراحل، قائلة إنّه كرس حياته لخدمة الإمارات العربية المتحدة وعلاقتها بحلفائها وأصدقائها.

وأعربت ملكة بريطانيا، في برقية تعزية، عن حزنها لسماع نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وقالت إنه سيبقى في الأذهان طويلًا من قبل جميع الذين يعملون من أجل الاستقرار الإقليمي، والتفاهم بين الأمم وبين الأديان، بحسب شبكة «cnn عربية».

وتقدمت الملكة إليزابيث الثانية بـ«أصدق التعازي» إلى شعب الإمارات.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية قد أعلنت، الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد، كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي، الثلاثاء المقبل.