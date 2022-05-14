تفشي كورونا يثير غضب زعيم كوريا الشمالية ضد مسؤولي الصحة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن كوريا الشمالية سجلت 21 وفاة جديدة بسبب حمّى وسط تفشّي فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام، أنّ كوريا الشمالية سجلت 17400 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية، فيما تم علاج أكثر من 288 ألف شخص وسط تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالات أنباء تصريحا منسوبا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قال فيه إن تفشي وباء كورونا في بلاده يمثل كارثة كبرى، لكنه أكّد أنّ بإمكانهم التغلب على الأزمة حاليًّا.

وذكرت وسائل إعلام كورية شمالية أن «أون» زار مقر الوقاية من الأوبئة، وانتقد المسؤولين عن القطاع الصحي، لفشلهم في تلافي نقطة ضعف في نظام الوقاية من الوباء.