مجلس مدينة ريجا يوافق على تفكيك النصب التذكاري لنصر السوفيت

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وافق مجلس مدينة ريجا عاصمة لاتفيا، في اجتماع خاص يوم الجمعة، على تفكيك النصب التذكاري لانتصار الاتحاد السوفيتي في المدينة.

وأحاطت الشرطة بالمبنى الذي عقد فيه الاجتماع بشأن النصب المثير للجدل.

وبعد الموافقة على هذه الخطوة، وجه المجلس السلطة المحلية المعنية بالنصب أن تعمل على تفكيكه.

واعتقلت الشرطة عددا من الأشخاص في احتجاج غير مصرح به قرب مجلس المدينة نظمته الأقلية الروسية العرقية الكبيرة في البلاد.

كما تم تنظيم احتاجاجات أيضا في روسيا حيث تجمع مواطنون روس أمام سفارة لاتفيا في موسكو للاعتراض على القرار مع اقتراب حرب روسيا ضد جارتها أوكرانيا من دخول شهرها الثالث.

وكان برلمان لاتفيا، قد تبنى قانونا يمهد الطريق لهدم النصب، أحد أكثر النصب إثارة للجدل في البلاد.