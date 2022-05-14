أسدل الستار على الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بهبوط ارمينيا بيلفيلد للدرجة الثانية وخوض هيرتا برلين ملحق الصعود والهبوط ، ونجاة شتوتجارت في الجولة الأخيرة من البوندسليجا اليوم السبت.

وانضم بيلفيلد إلى جرويتر فورت في رحلة الهبوط للدرجة الثانية بعد تعادله مع ضيفه لايبزج 1 /1 في الوقت الذي أنهى فيه هيرتا برلين الموسم في المركز الثالث من القاع بخسارته أمام مضيفه بوروسيا دورتموند 1 /2 بينما نجا شتوتجارت بسيناريو مثير عبر فوزه القاتل على ضيفه كولن 2 /1 .

وتذيل فورت الترتيب برصيد 19 نقطة وجاء بيلفيلد في المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة وحل هيرتا برلين في المركز السادس عشر حيث سيلتقي في ملحق الصعود والهبوط مع صاحب المركز الثالث بالدرجة الثانية، وجاء شتوتجارت في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، بفارق الأهداف عن هيرتا.

ورغم التعادل تأهل لايبزج لدوري أبطال أوروبا مستفيدا من خسارة فرايبورج على ملعب باير ليفركوزن 1 /2.

وتحددت هوية المشاركين في دوري الأبطال، وهم بايرن ميونخ البطل وبوروسيا دورتموند الوصيف وليفركوزن صاحب المركز الثالث ولايبزج صاحب المركز الرابع، على أن يشارك يونيون برلين صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي وفرايبورج صاحب المركز السادس في دوري المؤتمر الأوروبي.

وأنهى بايرن مشواره في الموسم الحالي بالتعادل مع مضيفه فولفسبورج 2 /2 كما تعادل ماينز مع ضيفه انتراخت فرانكفورت 2 /2 في الوقت الذي اكتسح فيه بوروسيا مونشنجلادباخ ضيفه هوفنهايم 5 /1 وفاز يونيون برلين على ضيفه بوخوم 3 /2 واوجسبورج على جرويتر فورت 2 /1.