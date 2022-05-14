رئيس أوكرانيا: 37 سفارة أجنبية عادت للعمل في كييف

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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنّ عدد السفارات الأجنبية التي عادت للعمل في كييف بلغ 37 سفارة.

جاء ذلك في كلمة مصورة لزيلينسكي تم نشرها على حسابه الرسمي على «تليجرام»، مساء الجمعة.

وكان العديد من الدول أعلنت عن تعليق عمل سفاراتها في العاصمة الأوكرانية في فبراير الماضي، قبل بدء روسيا حربها على أوكرانيا.

ومن بين الدول التي أعلنت عودة سفاراتها الولايات المتحدة وألمانيا والسويد وبريطانيا وتركيا وإيران وقبرص وهنغاريا وهولندا ورومانيا وأذربيجان وغيرها.

ومن المتوقع استئناف عمل سفارة الهند في كييف يوم 17 مايو الجاري، وعودة بعض السفارات الأخرى في فترة قريبة.