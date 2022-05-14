سون: صراع الحذاء الذهبي مع صلاح «لا يهمني»

اعترف سون هيونج مين، لاعب توتنهام، أنه لا يهتم بصراع الحذاء الذهبي مع محمد صلاح، نجم ليفربول، وأن تركيزه منصب على قيادة السبيرز للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بالبريميرليج أكثر من تحقيق الجوائز الفردية.

يتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2021/2022 برصيد 22 هدفًا وبفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الثاني سون هيونج مين ولديه 21 هدفًا مع تبقي جولتين على انتهاء النسخة الحالية من البريميرليج.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» رد سون عند سؤاله عن صراع التتويج بالحذاء الذهبي، قائلًا:" إنه ليس مهمًا".

وأضاف:" من الجيد أن تتواجد في سباق هدافي الدوري الإنجليزي، لكنني قلت عدة مرات أن الشئ الأهم هو تواجد توتنهام في المراكز الأربعة الأولى بالبريميرليج أكثر من أي شئ آخر".

وعن واقعة غضبه حينما تم استبداله في مباراة أرسنال الأخيرة، أوضح سون:" لا أشعر بالساعادة حينما يتم استبدالي لأنني أريد التواجد في الملعب، أحب كرة القدم وأريد مساعدة الفريق".

وأشار:" يمكنني الآن فهم سبب استبدالي أمام أرسنال، في ظل مبارياتنا المهمة الفترة المقبلة، لا أستطيع أن أعد بتسجيل المزيد من الأهداف، لكني سأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق".

مع تبقي جولتين على انتهاء الدوري الإنجليزي في موسمه الحالي يشتعل الصراع بين الثلاثي محمد صلاح «22»، سون هيونج مين «21»، وكريستيانو رونالدو «18» هدفًا، وسبق لصلاح أن توج بالحذاء الذهبي في مناسبتين موسمي 2017/2018، 2018/2019.