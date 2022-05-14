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كوريا الجنوبية تسجل أقل من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 14 مايو 2022 - 4:59 ص | آخر تحديث: السبت 14 مايو 2022 - 4:59 ص

أعلنت كوريا الجنوبية،اليوم السبت، تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى أقل من 30 ألف إصابة، في إشارة واضحة على تراجع الإصابات في ظل تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنّه تمّ تسجيل 29 ألفا و581 إصابة بكوفيد-19، من بينها 25 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و 756 ألفا و627 إصابة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 23 ألفا و661 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

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