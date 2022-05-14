كييف: مقتل 27 ألفا و200 جندي روسي منذ غزو أوكرانيا

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قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: "نحو 27 ألفا و200 عنصر من القوات الروسية، قُتلوا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي".

وأضافت هيئة الأركان، في بيان لها عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، وفقا لما ذكرته اليوم السبت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية "يوكرينفورم": "من الفترة من 24 فبراير وحتى 14 مايو، فقد العدو 1218 دبابة و2934 مركبة قتالة مدرعة و551 منظومة مدفعية و195 منظومة إطلاق صواريخ متعددة".

وأضاف البيان: "خسر العدو أيضا 88 منظومة مضادة للطائرات و200 طائرة و163 مروحية و2059 مركبة وصهريج وقود و13زروقا /سفينة، و411 مركبة مسيرة و42 من الوحدات الخاصة و95 صاروخ كروز".

وفي آخر بيان عن الخسائر الروسية في الأفراد صدر يوم 25 مارس الماضي، أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية، مقتل 1351 جنديا وإصابة 3825 آخرين في "العملية الخاصة" بأوكرانيا.

ويتعذر التحقق من بيانات الطرفين الأوكراني والروسي من مصادر مستقلة.