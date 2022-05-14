تقرير: 80 مليون استرليني تقرب ليفربول من حسم تجديد عقد صلاح

كشف تقرير صحفي أن المفاوضات الجارية بين ليفربول الإنجليزي ونجم الفريق محمد صلاح، قد شهدت تطورًا كبيرًا، بعد توصل الطرفين لنقطة التقاء.

وأوضح موقع فوتبول إنسايدر البريطاني أن ليفربول مستعد لإجراء محادثات بشأن عقد محمد صلاح الجديد، وهو واثق من أن الاتفاق ليس بعيدًا.

وأشار التقرير (وفقًا لمصدر مقرب من ليفربول) إلى أن الفرعون حريص على البقاء في صفوف الريدز، وقد قدم تنازلات بشأن مطالبه المبدئية لأجره الجديد والبالغ قيمته 500 ألف جنيه استرليني اسبوعيًا، من أجل توقيع صفقة "جديدة وضخمة" مع النادي.

وأفاد الموقع أن إدارة ليفربول تستعد لمنح اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والذي سيكمل الثلاثين من عمره الشهر المقبل، عرضًا بتجديد عقده لمدة 4 مواسم جديدة، بحيث يستمر في صفوف النادي إلى صيف 2026، وبإجمالي راتب يصل قيمته إلى 80 مليون جنيه، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع صلاح في قائمة أفضل اللاعبين في الكرة العالمية.

وأتم التقرير: "لطالما أوضح ليفربول أنه يريد الاحتفاظ بصلاح، لكن تم تأجيل حسم هذا الملف في البداية بسبب مطلبه بالحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مقابل البقاء في قلعة أنفيلد، مُشيرًا إلى أنه ليس مجنونًا في مطلبه، بالنظر إلى إنجازاته بقميص الريدز".

هذا وتُجرى مفاوضات بين صلاح ممثلًا في وكيله رامي عباس وليفربول منذ عدة أشهر، من أجل حسم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسط تقارير تؤكد نية الريدز في الموافقة على رحيله بنهاية الموسم الجاري، حال عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين، من أجل الحصول على استفادة مالية، بدلًا من رحيله مجانًا الموسم القادم.