اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلي للرد على قرار الكاف

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا طارئًا عصر غدٍ الأحد ، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم.

وذلك لمناقشة ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بأزمة المباراة النهائية لدوري الأبطال، بعد القرار غير العادل الذي صدر متأخرًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، ومنح أحد طرفي المباراة النهائية فرصة اللعب على ملعبه ووسط جماهيره على حساب الطرف الآخر..ويستعرض المجلس في اجتماعه كافة الخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية.

ويقوم باتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الأدبية والفنية.