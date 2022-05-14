الأردن يبدأ توزيع فواتير الكهرباء بالتعرفة الجديدة

بدأت شركات توزيع الكهرباء الأردنية، اليوم السبت، توزيع فواتير الكهرباء بالتعرفة الكهربائية الجديدة التي بدأ تطبيقها مطلع أبريل الماضي.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، جاء توزيع الفواتير اليوم بناء على التعرفة الكهربائية الجديدة، بعد استكمال الدراسة التي أجرتها الجهات المعنية عليها وبعد قراءة العدادات.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، قد أعلن عن السماح لغير المسجلين للدعم، بمراجعة مكاتب شركات توزيع الكهرباء لتعديل قيم فواتيرهم عن شهر نيسان ولمرة واحدة، والتسجيل على المنصة للاستفادة من الدعم.

وأكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بحسب نتائج الدراسة التي أُجريت أخيرا، وصول الدعم لمستحقيه، داعية من لم يسجلوا عبر منصة الدعم بعد، إلى التسجيل للاستفادة من الدعم.

وأشارت إلى أن عدد الاشتراكات المنزلية بلغت حوالي مليون و950 ألفا، سجل منها مليون و13 ألفا.