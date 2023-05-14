 سفير فلسطين بالقاهرة يشيد بالجهود المصرية في وقف العدوان وحقن دماء الشعب الفلسطيني بغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفير فلسطين بالقاهرة يشيد بالجهود المصرية في وقف العدوان وحقن دماء الشعب الفلسطيني بغزة


نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 10:07 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 10:07 ص

 

أشاد سفير فلسطين بالقاهرة السفير دياب اللوح، بالجهود المصرية في وقف العدوان الإسرائيلي وحقن دماء الشعب الفلسطيني بغزة.

وأضاف اللوح - خلال اتصال هاتفي مع برنامج (من مصر)، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية (سي.بي.سي.) اليوم السبت - أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة غير المبرر، بذلت مصر جهودا كبيرة مع جميع الأطراف لوقف العدوان وحقن دماء الشعب الفلسطيني، حيث نجحت الجهود المصرية في وقت إطلاق النار، وأدخلت الفرحة على المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة.

ووجه الشكر باسم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، إلى مصر، وكذا الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "إن هذا ما تعودنا عليه من مصر الشقيقة في كل عدوان يحدث في غزة"، مذكرا بأن اسرائيل سجلت 15 عدوانا خلال السنوات الأخيرة على قطاع غزة ، وكانت مصر تتدخل في الحال من أجل وقف هذا العدوان.

وأعرب عن أمله في أن تستمر الجهود المصرية حتى يتم انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، وتمكين الشعب من أن يحيا حياة طبيعية إنسانية في ظل دولة فلسطينية مستقلة في خطوط 67 وعاصمتها القدس الشرقية.


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