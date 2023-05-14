رئيس مياه المنيا يتفقد أعمال تطوير وإحلال وتجديد محطة أرض سلطان المرشحة

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تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، محطة مياه أرض سلطان المرشحة البحرية والقبلية بطاقة تصميمية 475 ل/ ث، وذلك لمتابعة أعمال تطوير المحطة، ونسب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بها.

وشدد السعيد على ضرورة الانتهاء من الأعمال بفرق عمل إضافية، والاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة، بمختلف مراحل الإنتاج، والاهتمام بخطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات والصيانة الدورية، والعمل على نهو الأعطال في أسرع وقت، وسرعة تنفيذ حلول عاجلة للمناطق التي تعانى من ضعف المياه.

وأوضح أيضا ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات ضمن خطة زمنية محددة، وكذا صيانة المعدات والالآت بالحملة الميكانيكية؛ للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة.

وشدد على أن المتابعة تتم ضمن خطة الاحلال والتجديد الخاصة بالشركة وتأهيل المحطات للحصول على شهادة "TSM".

كما تفقد السعيد، ورشة النجارة المركزية وورشة إصلاح وصيانة العدادات، وكذلك مصنع الملابس والذي يوفر احتياجات الشركة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.