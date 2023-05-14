فون دير لاين لـ زيلينسكي: أنتم تحاربون فعليا من أجل الحرية والإنسانية والسلام

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبالشعب الأوكراني خلال مراسم منح زيلينسكي جائزة شارلمان الدولية المرموقة في مدينة آخن غربي ألمانيا اليوم الأحد.

ووفقا لنص الخطاب، قالت فون دير لاين: "أنتم تحاربون فعليا من أجل الحرية والإنسانية والسلام"، وقالت عن الأوكرانيين إنهم "يؤمنون بدمائهم وحياتهم مستقبل أولادهم ومستقبل أولادنا أيضا".

وأضافت السياسية الألمانية أن زيلينسكي لديه إيمان لا يتزعزع بأن هؤلاء الذين يقاتلون من أجل شئ ما دائما ما يكونون أقوى من هؤلاء الذين يريدون إخضاع آخرين لهم.

وتحدثت فون دير لاين عن أول رحلة لها إلى أوكرانيا بعد اندلاع الحرب وقالت: "لقد شاهدت المقابر الجماعية إلى جانب الكنيسة، أكياس الجثث المتلاصقة إلى جوار بعضها البعض"، وذلك في إشارة إلى ضاحية بوتشا في العاصمة كييف، والتي احتلتها القوات الروسية في ربيع عام 2022، والتي تم العثور فيها لاحقا على المئات من جثث المدنيين.

وأضافت فون دير لاين: "لن أنسى أبدا صورة الشموع التي لا حصر لها"، مشيرة إلى أن كل شمعة من هذه الشموع تعبر عن حياة أب أو أم أو ابن أو ابنة أو أخ أو أخت انطفأت كل منها هباء.