ضابط استخبارات أمريكي يعلن استقالته احتجاجا على دعم بلاده لإسرائيل خلال حرب غزة

أعلن ضابط مكلف في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية استقالته احتجاجا على سياسات بلاده تجاه الحرب في غزة ودعمها "غير المشروط تقريبا" لإسرائيل.



فقد أعلن الضابط الرائد هاريسون مان استقالته وأوضح أسباب ترك الخدمة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "لينكد إن" (LinkedIn) يوم الاثنين.

ووفقا لسيرته الذاتية الموجودة على الموقع، فقد تخصص في الشرق الأوسط وإفريقيا لنحو نصف حياته المهنية التي استمرت 13 عاما وعمل سابقا في السفارة الأمريكية في تونس.

وكتب الميجر مان في تقريره: "إن السياسة التي لم تغب عن ذهني قط خلال الأشهر الستة الماضية هي الدعم غير المشروط تقريبا لحكومة إسرائيل، التي سمحت ومكنت من قتل وتجويع عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء".

وجاء في المنشور، الذي أشار الضابط إلى أنه سبق أن أرسل تعليقاته عبر البريد الإلكتروني إلى زملائه في العمل في 16 أبريل: "هذا الدعم غير المشروط يشجع أيضا على التصعيد المتهور الذي يهدد بحرب أوسع نطاقًا".

وأكد الرائد مان، الذي تم الاتصال به عبر الهاتف يوم الاثنين من قبل صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه هو كاتب المنشور، لكنه رفض التعليق أكثر، وأحال الأسئلة إلى مكتب اتصالات الشركات التابع لوكالة الاستخبارات العسكرية.

ومن غير الواضح ما إذا كان ضباط عسكريون آخرون قد استقالوا احتجاجا على السياسة الخارجية الأمريكية منذ بدء الحرب الإسرئيلية على غزة، لكن استقالة ضابط في الخدمة الفعلية احتجاجا على السياسة الخارجية الأمريكية من المرجح أن تكون غير شائعة، خاصة أن يعلن الضابط أسباب القيام بذلك.



ومع ارتفاع عدد القتلى في غزة، واجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن موجات من المعارضة الداخلية لدعمها إسرائيل في الحرب، وفي أكتوبر، استقال جوش بول، مسؤول وزارة الخارجية في المكتب الذي يشرف على عمليات نقل الأسلحة، احتجاجا على قرار الإدارة مواصلة إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال الرائد مان إنه كان يعتزم ترك الجيش "في مرحلة ما" لكن حرب غزة دفعته إلى تقديم استقالته في الأول من نوفمبر، وترك مهمته في وكالة الاستخبارات العسكرية مبكرا، في حين أن من غير الواضح متى ستتم معاملات الانتهاء من فصله من الجيش.

وفقا لملفه الشخصي على موقع LinkedIn، أصبح الرائد مان ضابطا مشاة بعد حصوله على مهمته في عام 2011، ثم درس في مركز "جون إف كينيدي" للحرب الخاص التابع للجيش في ولاية كارولينا الشمالية، وتأهل كضابط شؤون مدنية في عام 2016.

وبعد حوالي ثلاث سنوات، تشير سيرته الذاتية إلى أنه أصبح ضابط منطقة أجنبية متخصصًا في الشرق الأوسط.

وغالبًا ما يتم نشر المتخصصين الإقليميين في السفارات الأمريكية وقد يعملون كملحقين دفاعيين، كحلقة وصل رفيعة المستوى بين البنتاغون وجيش الدولة المضيفة، ويتم تدريب الملحقين أيضا على تقييم طلبات الأسلحة والتدريب من القوى الأجنبية وتقديم توصيات إلى مسؤولي وزارة الخارجية حول ما إذا كان إثبات هذه المساعدة ضروريا ويتماشى مع القوانين الفيدرالية بشأن حماية حقوق الإنسان.

وقال الرائد مان في مذكرته إنه واصل القيام بواجباته في وكالة استخبارات الدفاع دون التعبير عن مخاوفه، على أمل أن تنتهي الحرب قريبا.

وكتب: "قلت في نفسي إن مساهمتي الفردية كانت ضئيلة، وإنه إذا لم أقم بعملي، فسيقوم شخص آخر بذلك، فلماذا إثارة ضجة من أجل لا شيء؟"

وتابع في منشوره: "عملي هنا - مهما بدا إداريا أو هامشيا - ساهم بلا شك في هذا الدعم.. لقد قدمت لنا الأشهر الماضية أكثر الصور التي يمكن تخيلها رعبا وحزنا- والتي يتم عرضها أحيانا في الأخبار في مساحاتنا الخاصة - ولم أتمكن من تجاهل العلاقة بين تلك الصور وواجباتي هنا.. لقد سبب لي هذا عارا وشعورا بالذنب لا يصدقان".

وكتب الرائد: "أعلم أنني، بطريقتي الصغيرة، طوّرت هذه السياسة عن قصد.. وأريد أن أوضح أنني سليل اليهود الأوروبيين، فقد نشأت في بيئة أخلاقية لا ترحم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بموضوع تحمل المسؤولية عن التطهير العرقي".