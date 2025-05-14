يشهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، في الحادية عشرة صباح يوم الخميس بعد غدٍ، انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الهمم تحت عنوان "الإبداع حق للجميع"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

ينفذ المؤتمر بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ومن خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، والإدارة العامة للتمكين الثقافي برئاسة الدكتور هبة كمال، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.

ويعقد المؤتمر برئاسة الدكتور كمال القدح، الباحث بوزارة العدل، ويناقش المؤتمر العديد من المحاور، من بينها: الثقافة كحق من حقوق ذوي الهمم، وتمكين ذوي الهمم من المشاركة في الإنتاج الثقافي والفني، والتحديات والحلول لجعل المؤسسات الثقافية صديقة لذوي الهمم.

يشهد المؤتمر أيضًا عددًا من الكلمات البروتوكولية، يليها عقد حلقتين بحثيتين عن "ذوي الهمم بين الحقوق والواجبات" و"السياسات الخاصة بذوي الهمم"، كما يشمل معرضًا للمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال في ورشة فنية تفاعلية. وتختتم فعاليات المؤتمر بعرض فني، تعقبه جلسة التوصيات.