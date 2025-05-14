المتحدث باسم الإعلام الحكومي العراقي: العراق حاضر لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء العرب

مع اقتراب موعد انطلاق القمة العربية العادية الـ 34، القمة التنموية الإقتصادية والإجتماعية الخامسة في 17 مايو، تواصل العاصمة العراقية بغداد استعداداتها لاستقبال الوفود من 21 دولة عربية قادة ومسئولين وإعلاميين.

واتخذت الحكومة العراقية وكافة الأجهزة المعنية إجراءات استثنائية لضمان نجاح هذا الحدث المهم، من خلال تسخير كافة الإمكانيات والسبل لانجاح قمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الإعلام الحكومي العراقي حيدر مجيد، إن العراق حكومة وشعبا على استعداد تام لاستقبال القادة العرب وجميع المسئولين والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف مجيد خلال تصريحاته للشروق على هامش التحضيرات لقمة بغداد، أن اختيار العراق لاستضافة هذا الحدث العربي المهم ما هو إلا تأكيد على عودته وبقوة، وكونه جزء من الحل لا من المشكلة، فالعراق دائما وأبدا حاضر لتقريب وجهات النظر وتقليل المسافات بين الأشقاء العرب.

وحول اختلاف قمة بغداد 2025 عن قمة بغداد 2012، أشار مجيد إلى انطلاق قمة 2025 بالتزامن مع ما تمر به دول المنطقة من منعطفات كثيرة و خطيرة، تتطلب تدخلات عاجلة، ونظرا لاستضافة العراق لهذه القمة فهو بدوره يتحمل الجزء الأكبر.

وفيما يخص الاستعدادت لاستقبال الوفود الاعلامية من مختلف انحاء العالم، أوضح أن هناك بالفعل استعدادات مكثفة، ايمنا بدور الإعلام المحوري لإنجاح قمة بغداد.

وأشار إلى أنه تم تجهيز مركزاً صحفياً متكاملاً لتغطية القمة العربية بخدمات متطورة علي المستوى الدولي، والذي تم إعداده خصيصا لخدمة أكثر من ٣٠٠ صحفي معتمد لتغطية فعاليات القمة العربية في بغداد.

وخلال جولة تفقدية قامت بها المستشارة أنيسة رابط رئيس المكتب الصحفي للأمين العام لجامعة الدول العربية، برفقة الوفد الإعلامي المعتمد من الجامعة، قال مجيد إن الصحفي سيجد من خلال هذا المركز الصحفي كل ما يحتاجه تحت سقف واحد، نظرا لتجهيزه بكل المتطلبات"، بدءاً من تردد خاص لبث فعاليات القمة مباشرة، وخدمةQR كود تشمل جميع الصور والفيديوهات الرسمية للقمة، بالإضافة إلى أجهزة حاسوب متطورة ومساحات مخصصة للبث المباشر، وغرف استراحة مجهزة بوجبات، ولجان استعلامات لحل أي مشكلات فنية أو لوجستية.

وأوضح المتحدث العراقي أنه خلال الفترة الماضية كان هناك عمل مكثف وتضافر للجهود من أجل تجهيز المركز الصحفي، الذي تحول من خطة على الورق إلى واقع ملموس خلال شهر ونصف فقط، مشيرا إلى أن الفكرة كانت جزءاً أساسياً من استعدادات العراق، لكن التنفيذ تجاوز التوقعات بفضل العمل المكثف.

من جهته، أشاد الوفد الإعلامي بمستوي التنظيم والتجهيزات عالية الدقة لإتاحة الفرصة لعمل جميع وسائل الإعلام من جميع الدول وخاصة مع وجود عدة مواقع مخصصة داخل المركز للقاءات الصحفية مع الوفود العربية، بالإضافة إلى استوديوهات مصغرة مزودة بخدمات الإنترنت فائق السرعة، ما يسمح للصحفيين بإجراء تحقيقاتهم المباشرة دون عوائق.