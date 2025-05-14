 مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام مايوركا في الليجا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام مايوركا في الليجا

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 14 مايو 2025 - 9:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 مايو 2025 - 9:25 م

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل الميرنجي لمباراة ريال مايوركا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

ويتواجد ريال مدريد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن برشلونة المتصدر صاحب الـ 82 نقطة، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز التاسع ولديه 47 نقطة.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: جارسيا - جاكوبو - أسينسيو - فالفيردي.

خط الوسط: سيبايوس - بيلينجهام - مودريت.

خط الهجوم: مبابي - إندريك - أردا جولر.


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