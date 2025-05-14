وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد إجراءات واشتراطات التغذية المدرسية في الخارجة

أكد الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، على متابعة الإشتراطات الصحية وإجراءات التغذية المدرسية بمقر المدرسة الإعدادية الثانوية بالخارجة بمرافقة المهندس ناصر عبدالله، مدير إدارة التغذية المدرسية بالمديرية، مؤكداً الإطمئنان على مدى مطابقتها للمواصفات وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان جودة الوجبة وإلتزام الجميع بالإشتراطات منها الشهادات الصحية لجميع العاملين ونظافة المكان وتوافر كافة اجراءات الامن والسلامة.

وقال، أنه تم متابعة التدريبات العملية لطلاب المدرسة، ومدى الإلتزام وسط تميز الطلاب فى آداء التدريبات في مظهر لائق ومشرف لضمان تخريج كوادر رياضية مؤهلة للعمل والمشاركة في المحافل الرياضية.

وفي سياق متصل، أعلن دياب، تحقيق المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة الرائد العام المثالى للعام الدراسي 2024-2025، حيث فازت زينب ابراهيم احمد مهران، من مدرسة موط الثانوية الفنية للبنات بإدارة الداخلة التعليمية بهذا المركز المتقدم في إطار خطة العمل لتوجيه عام التربية الإجتماعية.



