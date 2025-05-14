نتنياهو يختتم سلسلة محادثات مع ويتكوف وفريق التفاوض حول موضوع الأسرى

اختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سلسلة محادثات مطولة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وفريق التفاوض حول موضوع الأسرى.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو، طلب استراحة من المحكمة المركزية بتل أبيب، لمدة ساعة في وقت الظهر، لإجراء المكالمة الهاتفية مع المبعوث الأمريكي الموجود في قطر.

ويأتي البيان، تزامنًا مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إلى قطر وذلك ضمن جولته الخليجية، التي تشمل السعودية وقطر والإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب خلال زيارته الرسمية للعاصمة القطرية، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ومسئولين آخرين.

وتنعقد في الدوحة مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، من دون أنباء عن حدوث تقدم حتى الآن.

وتأتي زيارة ترامب إلى قطر بعد أيام قليلة من تفاوض واشنطن مباشرة مع حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، لتأمين إطلاق سراح المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.



