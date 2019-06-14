أجيري: مباراة تنزانيا كانت متكافئة وسنقوم بمعالجة الأخطاء قبل البطولة

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة الودية التي جرت اليوم الخميس بين فريقه وضيفه المنتخب التنزاني استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره التنزاني بهدف دون رد، في أولى المباريات الودية استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "المباراة كانت متكافئة، الفريقان قدما مواجهه جيدة للغاية".

وأضاف "حاولنا الوصول إلى مرمى الفريق المنافس أكثر من مرة، ولكن أهدرنا العديد من الفرص، وهذا يعود إلى تألق حارس مرمى تنزانيا، الذي نجح في التصدي لأكثر من كرة خطرة".

وأوضح "كنا نرغب في الفوز بأكثر من هدف، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا ،تنزانيا منتخب جيد وليس من السهل أن نسجل في مرماه أكثر من هدف".

وتابع" سنستفيد من مباراة اليوم، وسنقوم بمعالجة الأخطاء خلال الأيام المقبلة، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية".

وكان منتخب مصر الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وإضاعة للفرص، رغم قيام أجيري بالإبقاء على نجمه محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على مقاعد البدلاء.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة غينيا، يوم 16 من يونيو الجاري، في أخر المباريات التجريبية قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وينافس المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديموقراطية، حيث يستهل مشواره بمواجهة زيمبابوي في الافتتاح مساء الجمعة 21 يونيو على ملعب ستاد القاهرة الدولي.