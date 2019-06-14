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خبير أمريكي: قراصنة صينيون يكثفون هجماتهم على الشركات اليابانية

د ب أ
نشر فى : الجمعة 14 يونيو 2019 - 11:34 ص | آخر تحديث : الجمعة 14 يونيو 2019 - 11:34 ص

حذر خبير أمريكي في شؤون الفضاء الإلكتروني من أن قراصنة صينيين يكثفون هجماتهم ضد الشركات اليابانية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه كريستوفر بورتر رئيس الاستراتيجيات الاستخباراتية بشركة فاير آي الأمريكية للأمن الإلكتروني في مدينة تشيبا القريبة من طوكيو ليلة أمس الخميس،بحسب هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية.

وقال بورتر إنه يتم شن عدد كبير من هجمات القرصنة الإلكترونية في فترة زمنية قصيرة في مناسبات كبيرة مهمة.

وشدد على الحاجة لأن تعمل الحكومة اليابانية والشركات معا في مجال الأمن الإلكتروني استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو العام القادم.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعلنت الشهر الماضي عن قيود على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للصناعات الإلكترونية والعشرات من الشركات التابعة،بوصفها خطرا على الامن القومي الأمريكي .


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