سخرية كبيرة تلقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد خطأ إملائي في أحد تغريداته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي يُعد منصته ووجهته الأولى للهجوم أو التعبير عن غضبه أو حتى شكر لآي شخص، إلا أنه أثناء الغضب من الممكن أن ينسى الرئيس ويخطئ.

أطلق اليوم ترامب مجموعة جديدة من تغريداته للرد على أحد التقارير الصحفية التي تهاجمه، حيث قال ترامب: "أقابل وأتحدث مع الحكومات الأجنبية كل يوم، وقد التقيت للتو بملكة إنجلترا وبـ«أمير الحيتان» الأمير تشارلز، وبجمهورية إيرلندا، وبرئيس فرنسا، وبرئيس بولندا. تحدثنا عن كل شيء!"، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأخطأ الرئيس الأمريكي في كتابة كلمة ويلز واستبدلها بكلمه حيتان، في إشارته لأمير ويلز تشارلز، وبدلاً من كتابة كلمة "Prince of Wales"، كتب ترامب "Prince of the Whales"، الأمر الذي تداركه ترامب سريعًا وقام بتعديل التغريدة.

ولكن التغريدة انتشرت بشكل كبير عبر موقع تويتر وبدأ النشطاء في تخيل شكل أمير الحيتان كما أطلق عليه ترامب، وانتشرت صورة تعبيرية لأمير الحيتان الذي وصفه ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي قد التقى بالأمير تشارلز الأسبوع الماضي، خلال زيارته لبريطانيا، وتناول معه الشاي في لندن.