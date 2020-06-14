ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا بالوادى الجديد إلى 126 حالة و10 وفيات

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة سجلت اليوم 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة، ليرتفع اجمالى عدد المصابين إلى 126 حالة منهم 10 وفيات ، وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.

وقال انه يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التى تظهر عليها الأعراض، بالإضافة الى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة فى المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم إنتشاره ، بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

واضاف انه تم تعافى 59 مصاب حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد 353 مواطن، بجانب الإلتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى ،مشددا على ضرورة الإلتزام بمواعيد الحظر، بالاضافة إلى ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة فى حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.