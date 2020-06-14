رئيس الوزراء الهندي ونجوم بوليوود ينعون سوشانت سينج

نعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، الممثل سوشانت سينج راجبوت، الذي عثر عليه مشنوقا في منزله في مومباي اليوم.



وكتب مودي في تغريدة: "سوشانت سينج راجبوت، كان نجما شابا لامعا رحل مبكرا. لقد تفوق في الأعمال التلفزيونية والأفلام، ألهم صعوده في مجال الترفيه الكثيرين، وقد ترك بموته عددا من الأعمال الخالدة".



وأضاف" أشعر بالصدمة لوفاته. قلبي مع أسرته ومحبيه".



وكتب الممثل أكشاي كومار تغريدة قال فيها "هذه الأنباء أصابتي بالصدمة وجعلتني غير قادر على الحديث، أتذكر مشاهدة سوشانت في فيلم شييهوري وكم استمتعت بالفعل وأخبرت صديقي المنتج ساجيد إنني كنت أتمنى المشاركة في هذا الفيلم، لقد كان ممثلا موهوبا".



وكتب الممثل أجاي ديفجان: "نبأ وفاة سوشانت سينج محزن للغاية، يالها من خسارة مأساوية، اقدم التعازي لأسرته ومحبيه".



وأعرب الممثل نواز الدين صديقي عن عدم قدرته على تصديق هذا النبأ، قائلا: "لا أصدق كل هذا، ممثل جميل وصديق عزيز".



وقال الممثل أبهيشيك باتشان إنه لا يصدق ما جرى، وكتب "الأمر صادم للغاية".