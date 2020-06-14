إسبانيا تعتزم فتح حدودها قبل تسعة أيام من موعده المقرر

تعتزم إسبانيا فتح حدودها أمام مواطني منطقة شينجن قبل تسعة أيام من الموعد الذي كانت أعلنت، ليصبح في الحادي والعشرين من حزيران/يونيو الجاري بدلا من مطلع تموز/يوليو المقبل.



وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر عبر الفيديو مع رؤساء حكومات الأقاليم، اليوم الأحد إن إجراءات الرقابة الحدودية سيتم رفعها اعتبارا من الأحد المقبل بالنسبة لكل القادمين من الدول الأخرى في منطقة شينجن.



وأضاف سانشيز أن الحدود مع البرتغال فقط سيتم فتحها بحلول مطلع الشهر المقبل بناء على رغبة الدولة المجاورة.



وسيتم إلغاء الحجر الإلزامي لمدة 14 يوما بالنسبة للأجانب القادمين اعتبارا من الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وقد برر سانشيز التخفيف باستمرار تدني أعداد الإصابات بكورونا.



يشار إلى أن إسبانيا كانت ثاني أكثر الدول الأوروبية بعد إيطاليا، تأثرا بفيروس كورونا، إذ تجاوز عدد الوفيات فيها 27 ألف حالة.



ومن المنتظر اعتبارا من مطلع الشهر المقبل أن يتم السماح للمسافرين المنحدرين من دول خارج شينجن بدخول إسبانيا في حال تحقق ثلاثة شروط في البلد التي ينحدر منها المسافرون وهي: أن يكون الوضع الوبائي في ذلك البلد مشابهة للوضع في إسبانيا، وأن يطبق هذا البلد الحد الأدنى من المعايير الصحية وأن يتعامل هذا البلد بالمثل مع إسبانيا، أي يجب أن يتم السماح للإسبان بالسفر إلى هذا البلد، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء (أوروبا برس) استنادا إلى سانشيز.



تجدر الإشارة إلى أن جزيرة مايوركا وجزر إسبانية أخرى في أرخبيل البليار تعتزم السماح بقدوم ما يصل إلى 10900 مصطاف من ألمانيا اعتبارا من غد الاثنين، وذلك في رحلة تجريبية قبل فتح الحدود مطلع الشهر المقبل.



جاء ذلك وفقا لما أعلنته فرانسيسكا ارمنجول رئيسة إقليم جزر البليار، يوم الثلاثاء الماضي.



وأوضحت ارمنجول أنه تم اختيار ألمانيا لهذا المشروع التجريبي لسببين "واضحين" هما أن " ألمانيا هي البلد الذي ينحدر منه أكثر المصطافين القادمين إلينا، والأعداد الوبائية شديدة الشبه بأعدادنا".