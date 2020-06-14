«جنوب الوادي» تحصل على مركز متقدم في التصنيف البحثي للجامعات «SCImago»

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حصول الجامعة، على مركز متقدم في التصنيف البحثي للجامعات (SCImago) ، وذلك وفقا لمؤشر الإنتاجية للعام 2019 والذي أعلنته معامل إس سي ماغو SCImago بالعاصمة الإسبانية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تصنيف SCImago يعد من أهم التصنيفات، إذ يشمل سبعة مؤشرات لحجم البحث العلمي وفاعليته في العديد من المراكز البحثية التي تقع في العديد من دول العالم.

ومعامل إس سي ماغو متخصصة بتحليل وتقييم المعلومات التي تتضمنها أهم قواعد المعلومات البحثية المتخصصة كقاعدة Scopus التي تعود لمؤسسةElsevier، وهي مؤسسة مستقلة تنشر الإنتاج العلمي للجامعات والمراكز البحثية. ويتكون المؤشر من سبع مؤشرات فرعية تهدف لتقديم نظرة متوازنة لواقع البحث العلمي في أي دولة.

وذكر الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التصنيف الدولى لعام ٢٠٢٠ تضمن 7026 مؤسسه بحثية دولية، وجاءت جامعة جنوب الوادي في المرتبة 767 في التقييم الكلي، (438 في المؤشرات البحثية، 235 في التأثير المجتمعي) وفى التصنيف المحلي فقد تضمن التصنيف 41 مؤسسة محلية بجمهورية مصر العربية، وحلت جامعة جنوب الوادي في المركز 31 محليا.