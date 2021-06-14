الصحة العالمية: انخفاض وتيرة التبرع بالدم في إفريقيا خلال كورونا بنسبة 25%

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التبرع بالدم في المنطقة الإفريقية انخفض في أعقاب وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في اضطرابات واسعة النطاق للخدمات الصحية الرئيسية والحياة وسبل العيش.

وأضافت المنظمة - في تقرير اليوم الاثنين، في جنيف بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم - أن التحليل الذي أجرته وجد أن وتيرة التبرع بالدم في المنطقة الإفريقية انخفضت بنسبة 25%، وانخفض الطلب على الدم بنسبة 13%، مع توقف العمليات الجراحية الروتينية في بعض البلدان وانخفاض عدد الأشخاص الذين يلتمسون الرعاية في المنطقة، مشيرة إلى أن حوالي 7 ملايين شخص بالمنطقة يحتاجون إلى نقل الدم كل عام.

ولفت التقرير إلى أن انقطاع الإمداد المستمر بالدم المأمون من الممكن أن يؤدي إلى تهديد الحياة.

وحثت الدكتور ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، بلدان القارة على إنشاء وتعزيز أنظمة لزيادة التبرعات الطوعية بالدم، موضحة أن منظمة الصحة تتعاون مع منظمات مثل تحالف الدم لإفريقيا - الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2020 - ومنظمة السيدات الأوائل الأفارقة من أجل التنمية والقطاع الخاص لتحسين الوصول إلى إمدادات الدم عالية الجودة.

وذكرت المنظمة أنها وبالتعاون مع فيسبوك أنشأت ميزة التبرع الإقليمية بالدم، والتي تربط الاشخاص ببنوك الدم القريبة، موضحة أن تلك الأداة متاحة الآن في 12 دولة ويشترك بها أكثر من 3.8 مليون مستخدم على فيسبوك ليتم إخطارهم بفرص التبرع بالدم.