 إسبانيا: إعطاء 32.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
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إسبانيا: إعطاء 32.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

د ب أ
نشر في: الإثنين 14 يونيو 2021 - 9:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 يونيو 2021 - 9:17 ص

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، إعطاء إجمالي 32.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 3.73 مليون إصابة، وعدد الوفيات 80 ألفا و501 حالة.

وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و19 أسبوعا.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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