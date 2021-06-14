تطعيم 5 آلاف و310 من المشاركين بأعمال امتحانات الشهادات العامة بالمنيا

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم الإثنين، تطعيم 5 آلاف و310 من المشاركين في أعمال امتحانات الشهادات العامة من المدرسين والإداريين، ومن أساتذة الجامعة والمشاركين في أعمال الامتحانات الجامعية.



وأوضح الدكتور علي قاسم، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة، تشكيل فرق طبية متحركة بالمدارس المخصصة والجامعات؛ لتقديم اللقاح للمعلمين والعاملين المشاركين في امتحانات الشهادات العامة وأساتذة الجامعة والمشاركين في أعمال امتحانات نهاية العام للفرق الجامعية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.



وشدد نادي على استمرار الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ‏والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حتى بعد تلقي اللقاح.