ألغت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، متطلبات تطعيم المسافرين الكنديين الدوليين والمحليين ضد كوفيد-19 اعتبارًا من 20 يونيو الجاري.

ويسمح هذا التغيير للكنديين غير الملقحين بركوب الطائرات والقطارات والحافلات المتجهين إلى مواقع محلية أو دولية، لكن سيظلون مطالبين بالحجر الصحي عند العودة من بلد آخر، ولا يزال يتعين على الرعايا الأجانب القادمين إلى كندا التطعيم.

وأعلن وزير الشؤون الحكومية الدولية دومينيك لوبلان، ووزير النقل عمر الغبرة، ورئيس مجلس الخزانة منى فورتييه، ووزير الصحة جان إيف دوكلوس، اليوم الثلاثاء، هذه القرارات والتي تتضمن أيضا تحديثات رئيسية لتفويضات اللقاح الكندية لعمال النقل، والموظفين الفيدراليين.

وفي الكشف عن هذه السياسات المحدثة، تقول الحكومة إن التفويضات كانت فعالة خلال ذروة الوباء، لكن لم يكن من المفترض أن تكون دائمة، ورغم ذلك، في حالة ارتفاع عدد الحالات مرة أخرى، يقول المسؤولون الفيدراليون إنهم لن يترددوا في إعادة فرض تفويضات اللقاح مرة أخرى.

ش ص/أ م ط