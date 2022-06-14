بريتش أيروايز تواجه خطر إضراب أطقم الضيافة خلال الصيف

تواجه شركة الطيران البريطانية بريتش أيروايز احتمالات إضراب أفراد أطقم الضيافة وعمال الخدمات الأرضية عن العمل بعد موافقة هؤلاء الأفراد على الإضراب بسبب الخلاف بشأن الأجور مع الإدارة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن 97% من أعضاء نقابة يونايت لعمال الخدمات في بريطانيا والتي تضم 16 ألف عضو من شركة بريتش أيروايز وافقوا على الإضراب، بعد أنباء عن تراجع إدارة الشركة عن اتفاق للأجور.

كما تعتزم النقابة وهي ثاني أكبر نقابة عمالية في بريطانيا تنظيم تصويت لعمال نقاط التفتيش في بريتش أيروايز وعددهم 500 عاملا بشأن الإضراب عن العمل خلال يوليو المقبل، والذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب على السفر.

وتقول النقابة، إن شركة بريتش أيروايز أعادت أجور موظفي الإدارة إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، في حين ترفض إعادة أجور العمال التي تم خفضها بنسبة 10% أثناء الجائحة إلى المستويات الطبيعية.

وتأتي الإضرابات المحتملة بعد حالة الفوضى التي شهدتها المطارات البريطانية خلال عطلة يوم الخمسين المسيحي عندما تم إلغاء مئات الرحلات وعانى المسافرون من تأخير مواعيد الرحلات، وتكدس الركاب في المطارات مما أدى إلى عدم تمكن بعض الركاب من السفر.