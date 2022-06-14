إعلان استقالة وزير العمل الإيراني دون ذكر أسباب

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء أن الرئيس إبراهيم رئيسي قبل استقالة وزير العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية حجت الله عبدالملكي.

وبذلك يكون عبدالملكي أول وزير يستقيل من الحكومة الحالية، التي تشكلت في أواخر أغسطس الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" عن المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي القول إن رئيسي عين محمد هادي زاهدي وفا وزيرا للعمل والتعاون والرعاية الاجتماعية بالوكالة، لحين إعلان بديل للوزير المستقيل.

ولم يذكر التقرير تفاصيل عن سبب الاستقالة. وكانت إيران شهدت خلال الفترة الماضية عددا من الاحتجاجات على خلفية تزايد صعوبة الأوضاع الاقتصادية.