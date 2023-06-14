سمير فرج: أهالي سيناء لهم دورًا كبيرًا في دعم الجيش لمكافحة الإرهاب

أشاد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، بتعاون أهالي وشيوخ قبائل سيناء مع القوات المسلحة في حربهم على الإرهاب بسيناء.

وأكد خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن أهالي سيناء عرضوا حياتهم وحياة أبنائهم للخطر، من أجل الإدلاء والإرشاد عن الجماعات التكفيرية والعناصر الإرهابية.

ولفت إلى أطفال شيوخ القبائل تعرضوا أيضًا للخطف، مقابل عدم الإفصاح عن معلومات خاصة بالتكفيرين، مشددًا أن القرى البدوية الجديدة أقل تكريمًا لأهالي سيناء على مجهوداتهم ودورهم في مقاومة الإرهاب مع رجال القوات المسلحة.

ونوه أنه لولا تضحيات رجال القوات المسلحة ودمائهم، لا استمرت العناصر الإرهابية في تواجدها بسيناء ولم يكن هناك أمان أو استقرار، موضحًا أن حجم التنمية الذي يجري على الأرض في سيناء ضخمًا من مشاريع الصرف الصحي والمياه والجامعات والمدارس.

وعبر عن سعادته باحتفال الرئيس السيسي في الأعياد وسط أبناء الشهداء، معقبًا: «كل شهداء سيناء كلهم صغيرين واحنا عايشين بسببهم وفي خيرهم»-بحسب وصفه.