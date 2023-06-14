مصلحة الجمارك: 215 كيلو ذهب دخلت مصر منذ قرار الإعفاء

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن المنافذ الجمركية للبلاد؛ شهدت منذ إصدار وزارة المالية قرار إعفاء واردات الذهب من الخارج من أحكام الضريبة والرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر؛ استقبال 215 كيلو، موضحا أن السبائك عيار 24 تمثل النسبة العظمى منها.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ONE» مساء الثلاثاء، إلى تراجع أسعار الذهب بالأسواق إلى 2300 جنيه قياسا بـ 3 آلاف جنيه، مؤكدا أن القرار ساهم على استقرار وثبات الأسعار في مصر.

وأوضح أن الذهب يعزز من الاحتياطي النقدي للدولة، علاوة على كونه وسيلة أخرى لحماية مدخرات المواطنين، مشيرا إلى مساهمة القرار في القضاء على نسبة 95 % من التهرب من دفع الضرائب على المشغولات الذهبية، معقبا: «كل يوم كان عندنا على الأقل 10 قضايا محاضر تهرب من دفع رسوم الضريبة على الذهب».

وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة «14 %» على الذهب؛ رسوم ضئيلة للغاية تحسب على مصنعيه الذهب -وليس على الكمية- حيث لا تشكل عبء على المواطن، معقبا: «من المفترض أن يقر المواطن القادم من الخارج بكل راحة عن الذهب الذي بحوزته، نحن نتعامل بكل مرونة لن نفرض عليك ضربيه جمركية أو ضريبة دمغة؛ فكلاهما معفي تمامًا وفقا للقرار».

وأضاف أن كمية واردات الذهب طبقا للقرار مفتوحة وغير محددة، مؤكدا أن المصلحة تتعامل بمرونة كبيرة بهذا الصدد، معقبا: «المواطنون بيدخلوا بكيلو و2 كيلو».