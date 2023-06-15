تراجع أسعار النفط بعد إعلان ارتفاع مخزون الخام الأمريكي

فقدت أسعار العقود الآجلة للنفط مكاسبها المبكرة في تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد إعلان ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بلغ نحو 69 دولارا للبرميل، بعد إعلان ارتفاع المخزون الأمريكي بمقدار 92ر7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

كانت الأسعار ارتفعت في بداية التعاملات مع تحسن النظرة المستقبلية لاستهلاك النفط في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد إعلان الحصص الجديدة لاستيراد الخام، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الصينية دراسة مجموعة واسعة من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد الصيني المتباطئ.

ويتحرك النفط في نطاق سعري محدود منذ بداية مايو الماضي، في ظل استمرار الإمدادات الكبيرة من روسيا مع المخاوف من تراجع الطلب العالمي، مقابل جهود تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية لخفض إنتاج الخام.

في الوقت نفسه، أصبح بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس الأمريكي أحدث مؤسسة تخفض توقعاتها لأسعار النفط اليوم الأربعاء، حيث قال إن قرار تجمع أوبك بلس لم يعد قادرا على استعادة توازن الأسواق خلال العام الحالي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 59 سنتا إلى 83ر68 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل في نيويورك، وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 54 سنتا إلى 75ر73 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

ويأتي ذلك، فيما ظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 92ر7 مليون برميل، مع ارتفاع المخزون في مركز التخزين الرئيسي في منطقة كوشينج بولاية أوكلاهوما إلى أعلى مستوياته منذ 2021.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع خلال الأسبوع الماضي إلى 1ر467 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 3ر1 مليون برميل.

كما ارتفع مخزون المكررات النفطية بمقدار 1ر2 مليون برميل إلى 9ر113 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون البنزين بمقدار 1ر2 مليون برميل أيضا إلى 9ر220 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، تراجع معدل استغلال الطاقة التشغيلية لمصافي التكرير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1ر2 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق، ورغم ذلك مازال المعدل أعلى من المتوسط خلال الشهور الأخيرة.

وتراجعت كميات الخام التي تم تكريرها خلال الأسبوع الماضي بمقدار 61 الف برميل يوميا.