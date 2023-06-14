جنايات بورسعيد: السجن 3 سنوات لموظف اغتصب فتاة من ذوي الإعاقة

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وسكرتارية طارق فوزي عكاشة، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات لاغتصاب فتاة من ذوي الإعاقة.

وتعود وقائع القضية، إلى شهر سبتمبر الماضي، بنطاق دائرة قسم شرطة حى العرب، والمتهم فيها "أسامة ح. ف."، ويبلغ من العمر 47 عاما، موظف، استدرج المجني عليها، "إيمان م."، بعدما تحايل عليها لؤرية كلب يربيه أعلى سطح العقار، وقد ارتكب جناية الخطف وهتك العرض، وذلك بغير رضاها، بأن حسر ملابسها عنها عنوة وملامسة مواطن عفتها، وعرضها للخطر.

وأثبت تقرير الطب الشرعي، أن المجني عليها تعاني من تأخر عقلي شديد، يصل لذهن طفلة.

وأقرت المجني عليها، بأنها حال تواجدها أعلى سطح العقار سكنها فوجئت بالمتهم بالعقار الملاصق لمحل سكنها يدعوها لرؤية الكلب الخاص به فذهبت إليه واصطحابها إلى غرفة ومواقعتها أكثر من مرة.