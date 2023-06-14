الرئيس السيسي: ربنا اللي هيحاسبني لو أنا ضيعت الـ100 مليون

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تكبدت 80 مليار جنيه بعد أحداث 25 يناير، بخلاف ما تكبدته في سبيل محاربة الإرهاب والقضاء عليه.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، مساء الأربعاء، أن الاحتياطي النقدي الذي كونته الدولة على مدار 20 عامًا، انتهى بعد عام ونصف بعد اندلاع ثورة 25 يناير.

وأكمل: «الاحتياطي اللي كان موجود بيرجع إزاي يعني؟ وبعدها ضربوا الكنائس والجوامع ومحطات الكهرباء».

وتوجه بحديثه للنائب عبدالمنعم إمام، قائلًا: «ربنا اللي هيحاسبني لو أنا ضيعت الـ100 مليون مش أنت، أنا مش بخاف أبدا ولو كنت خفت كنتم كلكم في خراب ودمار للبلد دي، اوعوا تنسوا، وأنت تقولي يا ترى الحوار هيوصل لإيه؟ بتطلب الحد الأقصى للحوار ليه».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في محافظة الإسكندرية.