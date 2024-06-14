 موسم عيد الأضحى السينمائي.. أحمد فهمي يروج لفيلمه الجديد عصابة الماكس - بوابة الشروق
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موسم عيد الأضحى السينمائي.. أحمد فهمي يروج لفيلمه الجديد عصابة الماكس


نشر في: الجمعة 14 يونيو 2024 - 10:22 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يونيو 2024 - 10:22 م

نشر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، مجموعة من الصور من العرض الخاص لفيلمه الجديد "عصابة الماكس".

وعلق فهمي قائلاً: "من العرض الخاص فيلم عصابة الماكس في كل سينمات مصر إن شاء الله يعجبكم وكل سنة وانتوا طيبين عيد مبارك".

فيلم "عصابة الماكس" من بطولة أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم. وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة. يتورط في عملية كبيرة يحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

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